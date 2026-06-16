RFV Tito Corsi su Antognoni: "Cerchi la diplomazia, è troppo importante"

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L’ex dirigente della Fiorentina, Tito Corsi, a Radio FirenzeViola nel corso di “Viola amore mio” sul caso Giancarlo Antognoni: “Bisogna capire se c’è un fatto che lo ha scosso”.

Forse quando fu allontanato dalla Fiorentina qualche anno fa.

“Io consiglierei a Giancarlo di non fare quel tipo di dichiarazioni, perché alla Fiorentina deve molto essendo stata la sua squadra della vita, la sua carriera”.

Turarsi il naso?

“No, rimanere in un rapporto di possibile amicizia. Magari con un passo di riavvicinamento da una parte o dall’altra. Se poi lui dice che non gliene importa nulla va bene, faccia quello che vuole".

Bisognerebbe dare spazio alla diplomazia?

“Nessuno può negare che Giancarlo è stato l’immagine della Fiorentina per cinquant’anni e più. È un bene prezioso che non dovrebbe essere buttato via”.

Ascolta il podcast per l’intervista completa!