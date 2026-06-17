La provocazione di Calamai: "Se Kean cambia atteggiamento gli darei la fascia da capitano"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato così del momento in casa Fiorentina e della possibilità che Moise Kean possa restare a Firenze: "C'è un'attesa messianica per la conferenza di Fabio Paratici. Aspettando cosa ci dirà lui mi intriga molto quest'apertura che ha fatto Mois Kean e il suo entourage nei confronti della Fiorentina. Bisogna capire cosa vorrà fare Kean e se questa non è un'apertura di facciata è interessante. Oggi perdere Kean non sarebbe un affare e non sarebbe facile trovare un'alternativa di pari valore.

Benissimo Kean alla Fiorentina, a patto che cambi il suo atteggiamento. Devono essere cancellati dal suo contratto, se ci sono, i benefit sui ritardi, fughe e libertà d'atteggiamento fuori dal campo che non è poi la stessa per il resto della squadra. Deve essere come gli altri, anzi essere il simbolo di una nuova Fiorentina. Chiudo con una provocazione: se è vero che andrà via De Gea, e se Kean cambiasse atteggiamento...perché no? Potrebbe essere il prossimo capitano della Fiorentina".