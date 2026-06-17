RFV Krausz: "La Fiorentina deve cambiare politica sui giovani. Comuzzo in viola fa fatica, è più da Lecce"

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Barend Krausz, procuratore che ha una grande predilezione per il mercato argentino e sudamericano, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni: "Bisogna vedere se Paratici è anche sulla lunghezza d'onda del calcio sudamericano, io ho qualche dubbio visto i giocatori che ha comparto sia alla Juventus che al Tottenham. Non mi risulta abbia grande passione per il calcio sudamericano. Tomas Aranda per dire è uno che costa determinati soldi, poi i sudamericani nelle soste hanno viaggi più lunghi, questo generalmente incide sugli acquisti. Ovvio poi che se ti trovi di fronte ad un crack ci vai".

Sulla differenza nella produzione dei giovani tra l'Italia e il Sudamerica: "La Fiorentina dovrebbe cercare di produrre, come ha sempre fatto nella storia, giocatori pronti per la prima squadra e non che vincono i campionati o le coppe in Primavera e che poi si perdono lungo la strada. Io spero che in questo senso cambi la politica, ma non per una questione economica, visto che i viola sono potenti e ben amministrati, ma anche per una soddisfazione. Si investono soldi nel settore giovanile e poi viene fuori Comuzzo che per me fa fatica a giocare in Serie A e nella Fiorentina, potrebbe giocare nel Lecce. Spero ripeto che ci sia un cambiamento di politica".

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