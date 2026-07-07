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Calamai: "Viola, ora gli esterni: la priorità deve essere Bakayoko"
FirenzeViola.it
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente" su Radio FirenzeViola, all'interno di "Buongiorno Firenze", ha toccato il tema degli esterni offensivi: "Il lavoro non manca, per il momento c’è ancora Gudmundsson e tornerà Sottil anche se ripartirà. Seguo con attenzione gli sviluppi della vicenda Koleosho, ma sinceramente mi appassiona molto di più sapere che la Fiorentina è pronta a dare l’assalto a Bakayoko mettendo sul piatto anche in questo caso 20 milioni. Non me ne voglia Koleosho, ma Bakayoko sarebbe un altro dei titolatissimi della squadra di Grosso".
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Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
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Copertina
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
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