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Calamai: "Viola, ora gli esterni: la priorità deve essere Bakayoko"

Calamai: "Viola, ora gli esterni: la priorità deve essere Bakayoko"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:24Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente" su Radio FirenzeViola, all'interno di "Buongiorno Firenze", ha toccato il tema degli esterni offensivi: "Il lavoro non manca, per il momento c’è ancora Gudmundsson e tornerà Sottil anche se ripartirà. Seguo con attenzione gli sviluppi della vicenda Koleosho, ma sinceramente mi appassiona molto di più sapere che la Fiorentina è pronta a dare l’assalto a Bakayoko mettendo sul piatto anche in questo caso 20 milioni. Non me ne voglia Koleosho, ma Bakayoko sarebbe un altro dei titolatissimi della squadra di Grosso".

CAFFÉ NERO BOLLENTE di Luca Calamai: "Viola, ora gli esterni: la priorità deve essere Bakayoko"