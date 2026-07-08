Calciomercato Valdepenas nuovo obiettivo per la difesa viola: ecco il piano della Fiorentina

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La Fiorentina continua a seguire con grande attenzione Victor Valdepenas, difensore centrale spagnolo classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e di proprietà dei blancos. Intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola, il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini fornisce alcuni dettagli sulla possibile trattativa. Il club viola considera il giovane uno dei profili più interessanti per il futuro del reparto arretrato e, nonostante la trattativa si preannunci complessa e destinata a richiedere tempo, non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare la pista. La Fiorentina in questo momento ha superato il Bologna nella corsa allo spagnolo, l'operazione non dovrebbe essere rapida perché il calciatore partirà comunque per il ritiro col Real, ma poi verrà quasi sicuramente fatto partire.

La società gigliata sta infatti lavorando per trovare la formula giusta con il Real Madrid, consapevole che i Blancos considerano Valdepenas un talento da monitorare attentamente. Proprio per questo motivo, l'operazione potrebbe svilupparsi seguendo uno schema simile a quello utilizzato dal Como per Nico Paz: cessione del giocatore a titolo definitivo, ma con il club spagnolo intenzionato a mantenere una percentuale significativa sulla futura rivendita e alcune forme di controllo sul suo percorso di crescita.