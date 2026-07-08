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Esclusioni eccellenti e new entry a sorpresa: le anticipazioni sul ritiro al Viola Park

Esclusioni eccellenti e new entry a sorpresa: le anticipazioni sul ritiro al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 09:18Primo Piano
di Redazione FV

Meno cinque all'inizio del ritiro al Viola Park, dove ci saranno tante sorprese: questo quanto riportato dal direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, intervenuto stamani su Radio FirenzeViola per riportare alcune anticipazioni.

In particolare, occhio a esclusioni eccellenti nell'elenco dei convocati per la due settimane di lavoro nel centro sportivo della Fiorentina. In questo elenco dovrebbero esserci due talenti classe 2010, Destiny Egharevba e Federico Croci, pronti a essere aggregati subito, almeno per gli allenamenti, con la prima squadra di Fabio Grosso.