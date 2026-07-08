Caos Franchi, la ricostruzione de la Repubblica: si prosegue sulla strada del project financing
C'è di nuovo attenzione sul futuro dello stadio Franchi dopo la comparsa, nel programma triennale del Comune, di una stima che valuta in circa 1,5 miliardi di euro in 60 anni (25 milioni l'anno) il valore di una possibile concessione dell'impianto. Un dato che ha provocato le critiche dell'opposizione, che ha chiesto chiarimenti sui criteri utilizzati per il calcolo.
Da Palazzo Vecchio è arrivata però una precisazione: la cifra non rappresenta una scelta politica né il costo reale della futura concessione, ma una stima tecnica necessaria per gli adempimenti amministrativi. Il Comune conferma inoltre che la strada preferita resta il project financing, con la Fiorentina pronta a presentare una proposta nei prossimi giorni.
L'ipotesi di un canone da 25 milioni di euro annui viene quindi considerata solo uno scenario teorico, che si concretizzerebbe soltanto senza un investimento diretto del club nel completamento dello stadio. L'obiettivo dell'amministrazione resta quello di trovare un accordo con la Fiorentina per completare il Franchi attraverso il project financing e una gestione di lungo periodo. Lo riporta La Repubblica.
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