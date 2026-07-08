FirenzeViola Solo incognite sulla sinistra: dalla 'sua' parte Fabio Grosso parte con quattro punti interrogativi e un obiettivo di mercato del Real

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Tra infortuni e calciatori in partenza la Fiorentina parte con una prima emergenza terzini

Dici Fabio Grosso, pensi a quel 9 luglio 2006 - domani sono vent'anni, auguri! - e pensi a quel terzino sinistro che per una settimana diventò il deus ex machina della gioia di milioni di italiani. E proprio in quel ruolo il neo-tecnico della Fiorentina dovrà lavorare di fantasia nei primi giorni di ricarica perché si ritroverà, tutte pendenti sul lato mancino, diverse incognite.

Chi parte e chi è fermo

Grosso non potrà contare al 100% su nessuno dei tre terzini attualmente in rosa. Il titolare del ruolo, Fabiano Parisi, è reduce dalla rottura del crociato e punta a essere a disposizione per novembre-dicembre; poi c'è Robin Gosens, il tedesco si sta allenando a Firenze per presentarsi al meglio per il ritiro in programma dal 13 luglio al Viola Park, ma la visione della società, che lo considera in vendita, non cambia; in partenza anche Niccolò Fortini, con il rinnovo del contratto ormai sfumato e un accordo che scade fra meno di un anno che suggerisce a entrambi, calciatore e club, di separarsi nelle prossime settimane. Di tre, zero.

L'opzione

Considerando che anche un altro potenziale esterno basso a sinistra come Nicolas Valentini è in partenza, ci sarebbe un'opzione per quel ruolo, rappresentata da Viery; il nuovo acquisto, in arrivo dal Gremio, ha iniziato la sua carriera come terzino, spostandosi poi nel cuore della difesa. Può essere una soluzione, visto che di garanzie a oggi da quella parte non ci sono, ma la Fiorentina lo ha preso soprattutto per il ruolo di centrale a fianco a Pongracic (o Dragusin).

Il nome nuovo

E poi c'è il profilo uscito nelle ultime ore: trattasi di Victor Valdepenas, classe 2006 del Real Madrid, cresciuto nel vivaio dei blancos. Può fare il centrale ma anche il laterale, a sinistra appunto. La Fiorentina lo ha messo nella wishlist, sarebbe il terzo colpo in difesa, ma dopo i due innesti centrali sistemare le corsie, soprattutto quella mancina, è la priorità. Su di lui c'è anche il Bologna. Uno come Fabio Grosso, suo 'collega', lo segue da tempo e lo avrebbe segnalato a Paratici e i suoi. La Fiorentina si sarebbe mossa in anticipo rispetto alla concorrenza, ma per eventuali sviluppi sarà necessario attendere le valutazioni del Real Madrid durante il ritiro estivo. Prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del difensore, infatti, José Mourinho vuole osservare da vicino il giovane talento.

