RFV Sauro Fattori: "Che Koleosho debba essere convinto per venire a Firenze mi sembra assurdo"

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L'ex calciatore ed allenatore della Fiorentina Sauro Fattori, opinionista di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Garrisca al Vento" ha così commentato l'attualità viola, a partire dai nomi di mercato: "Dragusin è un buon giocatore, è un classe 2002 ed è un calciatore da considerare esperto. Non dobbiamo mettere fretta a questa Fiorentina. Penso a un profilo come Viery, che va aiutato, integrandolo piano piano. Ora però inizia la parte difficile, comprare quelli davanti.

Koleosho? Lasciamo perdere. Che la Fiorentina debba convincere uno come lui… si fa più importante di quello che è. Certo 11 milioni di euro per un esterno del 2004 non sono tantissimi. Magari può crescere qui a Firenze. Io sento però dei nomi per il centrocampo...per me rischia Fagioli, nel senso che può essere ceduto".