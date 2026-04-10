Calamai: "A Londra campanello d'allarme: ora la Lazio un match chiave"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha commentato la sconfitta della Fiorentina a Londra: "Ero convinto che la Fiorentina avrebbe fatto una grande prestazione, ero convinto che avrebbe messo in grande difficoltà il Crystal Palace, ero convinto che la miglior Fiorentina, quella che abbiamo intravisto in qualche occasione dell'anno, si sarebbe messa in mostra anche a Londra ma non è stato così e questo dal mio punto di vista è un grande campanello d'allarme. Ora l'attenzione si sposta tutta sul campionato, sulla partita con la Lazio, che non è più un passaggio fastidioso come lo era nella mia testa in vista della gara di ritorno ma diventa un momento centrale perché gare come quella di ieri sera possono veramente rimandare in confusione un gruppo e quindi cerchiamo di fare un risultato positivo contro Sarri.

Poi a quel punto con leggerezza andiamo a sfidare gli inglesi perché fare un passo falso lunedì con la Lazio, potrebbe riportarci dentro una storia che pensavamo fosse chiusa".