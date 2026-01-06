RFV Bruno Giordano: "In questo momento la Fiorentina è favorita sulla Lazio"

L'ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni su Lazio-Fiorentina, gara in programma domani: "In casa Lazio c'è tanto nervosismo. Però, prima della sconfitta col Napoli di domenica veniva da un buon periodo. In questo momento è una squadra ferita, senza un centravanti. Per il presente forse la Fiorentina è anche favorita. La Lazio in questo momento non si trova, è al limite di una crisi di nervi. Se dovesse poi partire anche Guendouzi sarebbe una perdita gravissima. Qui a Roma come potete immaginare c'è un clima caldo, ostile alla società".

Da allenatore, come avrebbe gestito la questione Moise Kean?

"Non so, bisogna gestire i fatti, anche personali. Non farei mai giocare un calciatore che mi lascia a inizio settimana".

Su Danilo Cataldi invece, la Fiorentina ha sbagliato a non insistere per il riscatto?

"Non so, c'è anche Fagioli a Firenze che sta facendo bene e la Fiorentina quindi è in buone mani. La Lazio sicuramente ha fatto bene a riprenderselo: al di là del fatto che è un ragazzo di curva, un laziale vero, ma ha giocato tantissimo anche per i problemi di Rovella".