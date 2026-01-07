RFV Calisti sicuro: "Guendouzi sarà della partita. Lazio leggermente favorita"

vedi letture

Ernesto Calisti, ex calciatore di Lazio e Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della partita di stasera: "È difficile dirlo perché sono due squadre che per motivi diversi vivono dei momenti di difficoltà. Sicuramente peggio la Fiorentina, perché nessuno si aspettava tutte queste difficoltà. Anche la Lazio sta vivendo delle complessità a causa del mercato bloccato, della cessione di Castellanos e quella probabile di Guendouzi e l'espulsioni di Marusic e Noslin. La Lazio è leggermente favorita, perché gioca davanti ai propri tifosi, che fanno comunque una differenza minima. Sono sicuro che sarà una partita difficile per entrambe le squadre".

Nonostante l'imminente cessione di Guendouzi è stato comunque convocato per stasera. Pensa che potrà essere titolare?

"Io sono convinto che giocherà, anche per il carattere del giocatore, che ha sempre dato tutto in campo. Anche per dare un saluto e un ultimo apporto alla causa della Lazio. Secondo me sarà della partita".

Secondo lei stasera chi potrebbe giocare come falso nove? Cancellieri o Pedro?

"Sarri già con Mertens ha provato il falso nove a Napoli. Pedro tecnicamente è un fuoriclasse, ma non credo abbia le capacità fisiche, data la sua età, di giocare tutta la partita, quindi non so se schiererà lui o Cancellieri in attacco. Potrebbe far partire Pedro dall'inizio per poi inserire Cancellieri. Non sarà semplice per Sarri riassemblare una squadra là davanti, anche per le difficoltà della Lazio ad andare in rete".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola