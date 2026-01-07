Lazio-Fiorentina 1-2, Gudmundsson la ribalta su rigore! Viola avanti

La Fiorentina ribalta i conti all’Olimpico contro la Lazio: 2-1 su rigore! In gol Gudmundsson! Tutto parte da un tocco di Gila in area di rigore sull’islandese: fallo punito dalla tecnologia. Adesso la rimonta dei viola è completa.