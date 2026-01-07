Lazio-Fiorentina 1-1, primo cambio viola: esce Piccoli, entra Kean

Primo cambio in casa Fiorentina: fuori Piccoli e dentro Kean. È il momento dell’attaccante classe 2000 che era rimasto in panchina presumibilmente per via dei pochi allenamenti avuti a disposizione dopo il suo ritorno a Firenze sabato. 