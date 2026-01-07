FirenzeViola Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: De Gea solido, Fagioli bello e cattivo, Gud glaciale, Comuzzo ingenuo

DE GEA - Risponde presente sul primo tentativo di Basic, poi ringrazia prima Fagioli e poi Mandragora che lo anticipano nella successiva occasione laziale. Resta comunque attento nel corso di un primo tempo di sofferenza generale per i suoi. Può far poco su Cataldi che segna ma è determinante nella parata su Gila (e nella respinta su Romagnoli) dopo il settantesimo. Resta all'altezza anche sul tiro successivo (centrale) di Pedro ma si deve arrendere dagli undici metri. Sta tornando un punto di forza, 7



DODÒ - Apre la sua serata con un errore che consente alla Lazio di ripartire rapidamente. Recupera qualche sicurezza col passare dei minuti ma non la precisione nei momenti decisivi, 5,5



PONGRACIC - Ammonito intorno al quarto d’ora per un fallo su Cancellieri, conferma di come nel primo tempo conceda troppo spazio all’avversario biancoceleste. Non va troppo diversamente nella ripresa in cui soffre anche sulle palle alte, 5,5

COMUZZO – Va in inevitabile affanno per il miglior avvio della Lazio, poi tiene fino al gol di Cataldi sul quale anche lui è sorpreso. Il giudizio precipita ulteriormente alla luce del rigore ingenuo che consente alla Lazio di pareggiare, 4



GOSENS - Una buona chiusura in corner in occasione del forcing iniziale biancocelesti, poi però rimedia l’ammonizione a stretto giro di posta. Apre la ripresa con un cross basso che innesca Gudmundsson che ci prova col tacco ma soprattutto con il diagonale che vale l'1-1. Conferma la sua importanza in campo, 7

Dal 23'st RANIERI – Prende il posto del tedesco senza commettere strafalcioni, 6



MANDRAGORA - Si sostituisce a De Gea respingendo un tentativo pericoloso della Lazio dentro la propria area di rigore, poi sbaglia un po' troppo in appoggio. Meglio nella seconda parte del secondo tempo quando tiene più la posizione, 6



FAGIOLI - Non una ma due volte è determinante intervenendo sulla propria linea di porta ed evitando il peggio. Conferma di essere tra i più ispirati del momento sfornando l'assist decisivo per il pareggio di Gosens e stavolta tira fuori anche un po' di cattiveria finendo tra gli ammoniti, 7,5

– I primi cambi di campo arrivano soltanto nella ripresa a conferma di una prima frazione di gioco di grande sofferenza.

Dal 23'st SOLOMON – Poche circostanze per rubare gli sguardi ma comunque dopo il suo ingresso la Fiorentina tiene alta la guardia, 6



PARISI – Qualche tentativo di dialogo con Dodò dalla sua parte, poi nella ripresa pure lui finisce sul taccuino dei cattivi dell'arbitro prima di cercare il tiro al volo che il portiere laziale neutralizza. Volenteroso, 6

Dal 46'st NICOLUSSI CAVIGLIA – S.v.



PICCOLI - Non arriva per poco sul primo pallone invitante, intorno alla mezz’ora. Marcato stretto fatica a trovare spazi e la sua (brutta) partita di Roma non va oltre l'ora di gioco, 5

Dal 14'st KEAN – Manca la conclusione sul tocco di Fagioli a una decina di minuti dalla fine, comunque tiene alta l'allerta tra i difensori laziali, anche se non sembra al meglio, 5,5



GUDMUNDSSON – Primo tempo di sacrificio, quando deve ripiegare, ma anche di ripartenze senza grandi idee. Ci prova allora di tacco in apertura di ripresa su invito di Gosens e successivamente di sinistro dal limite senza angolare troppo. Il suo rigore fa discutere ma più di tutto sembrava valere tre punti fondamentali. Glaciale, 6,5

Dal 46'st PABLO MARI' – S.v.

VANOLI - La novità di serata sono i problemi di Kean e la conseguente gestione che lo obbliga a rilanciare Piccoli, l’avvio di gara però è complicatissimo e la Lazio sfiora il gol ripetutamente senza che, almeno fino all'intervallo, i viola riescano a replicare in zona tiro. Incassato il vantaggio di Cataldi ringrazia l'invenzione di Fagioli e la precisione di Gosens, poi dopo l'1-1 butta nella mischia Kean. Di lì a poco passa al 4-2-3-1 inserendo Ranieri e Solomon per Gosens e Ndour e troverebbe pure tre punti d'oro se non fosse per la beffa finale del rigore di Pedro malamente causato da Comuzzo. In una serata fuori da ogni logica sono due punti persi che bruciano, 6