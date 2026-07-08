Ufficiale Dragusin è un giocatore della Fiorentina, c'è la firma: ecco la nota del club viola

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Finalmente è ufficiale. Dopo qualche ora in più d'attesa - fondamentale per mettere a punto l'accordo con il Tottenham - Radu Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ecco la nota ufficiale pubblicata dal club viola in questi istanti: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur.

Dragusin, nato a Bucarest (Romania) il 3 febbraio 2002, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa. Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League, Europa League ed FA Cup, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana con la Juventus ed un’ Europa League con il Tottenham. Dragusin, ha, inoltre, indossato in 30 occasioni la casacca della Nazionale maggiore rumena partecipando agli Europei del 2024".