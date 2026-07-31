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Tentativo della Fiorentina per Forbs del Club Brugge: il giocatore però esclude l'Italia

Tentativo della Fiorentina per Forbs del Club Brugge: il giocatore però esclude l'ItaliaFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:44Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

La Fiorentina aveva messo nel mirino Carlos Forbs, esterno offensivo portoghese di proprietà del Club Brugge, valutandolo come possibile rinforzo per il reparto avanzato. Il club viola aveva avviato i primi contatti per provare a portare il giocatore in Italia, ma la trattativa non è decollata. Il classe 2004, infatti, avrebbe deciso di escludere il campionato italiano tra le sue possibili destinazioni per il futuro. Una scelta che ha complicato i piani della Fiorentina, costretta così a guardare altrove per aggiungere qualità e velocità sulle fasce.