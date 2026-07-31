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Tentativo della Fiorentina per Forbs del Club Brugge: il giocatore però esclude l'Italia
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La Fiorentina aveva messo nel mirino Carlos Forbs, esterno offensivo portoghese di proprietà del Club Brugge, valutandolo come possibile rinforzo per il reparto avanzato. Il club viola aveva avviato i primi contatti per provare a portare il giocatore in Italia, ma la trattativa non è decollata. Il classe 2004, infatti, avrebbe deciso di escludere il campionato italiano tra le sue possibili destinazioni per il futuro. Una scelta che ha complicato i piani della Fiorentina, costretta così a guardare altrove per aggiungere qualità e velocità sulle fasce.
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