Calciomercato CSC Flash, il Real Madrid apre alla Fiorentina per Mastantuono

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Tutte le ultime sul calciomercato della Fiorentina, a partire dalla vicenda legata al nome caldo di Franco Mastantuono del Real Madrid

Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

L'operazione Mastantuono

Più passa il tempo e più l'operazione Mastantuono diventa calda per la Fiorentina. Il Real Madrid senz'altro non vuole rispedire il giocatore in Argentina al River Plate ma lo vorrebbero tenere in Europa e sarebbero favorevoli a darlo alla Fiorentina, magari con un prestito con diritto di riscatto e con formule per non perdere il controllo. Ovviamente la concorrenza in tutta Europa sarà importante. L'operazione in ogni caso non sarbbe immediata.

Le altre opzioni sugli esterni

Cancellieri della Lazio può essere un'occasione a buon prezzo visto che il suo contratto scade nel 2027. Da tenere sempre monitorati i nomi di Noa Lang del Napoli e Bakayoko del Lipsia.

La vicenda Kean

Per Kean la situazione è da monitorare. La prossima settimana possono esserci novità con il Como che è in pressing e riflette sulla potenziale offensiva. La Fiorentina continua a chiedere 40 milioni, anche raggiungibili con i bonus. Vedremo se il Como affonderà. Il primo nome per sostituirlo sarebbe quello di Pellegrino del Parma che costa 20 milioni di euro e che potrebbe arrivare solo in caso di una partenza di Kean

L'ipotesi Thorstvedt non tramonta

A centrocampo piace sempre Thorsdvetdt, la trattativa sta vivendo una normale fase di stallo. Il Sassuolo nel caso vorrebbe fare uno scambio con Brescianini anche se resta da capire la volontà del giocatore viola.

Capitolo cessioni

Il Venezia dopo l'operazione Moreno sta per chiudere per Sohm con la formula del prestito con diritto di riscatto