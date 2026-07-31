La Fiorentina accelera per Mastantuono, pronta un'offerta in prestito: ecco le cifre

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La Fiorentina prova ad accelerare per Franco Mastantuono. Il talento argentino del Real Madrid, acquistato la scorsa estate per circa 43 milioni di euro, potrebbe partire in prestito e il club viola starebbe lavorando a un'operazione in prestito con diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni.

Il Real Madrid, però, riporta Tuttomercatoweb.com, non vuole perdere il controllo del classe 2007 e sarebbe disposto ad aprire alla cessione temporanea solo inserendo un diritto di riacquisto, come già fatto in passato con Nico Paz, ma anche con lo stesso viola Victor Valdepenas. Un primo confronto tra le due società potrebbe avvenire già domani, in occasione dell'amichevole tra Fiorentina e Real Madrid a Klagenfurt. Sul giocatore restano vigili anche Roma e Milan, mentre il River Plate, destinazione gradita a Mastantuono, non sembra essere un'opzione presa in considerazione dai Blancos.