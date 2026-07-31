Real Madrid-Mastantuono: il club viola segue da vicino la vicenda e attende la decisione del giocatore
Sono ore importanti quelle in corso per quanto riguarda il futuro del fantasista argentino classe 2007 del Real Madrid, Franco Mastantuono. La notizia infatti dell’esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per l’amichevole di domani proprio contro la Fiorentina a Klagenfurt in Austria, ha dato il via a una serie di voci di mercato che già da tempo volevano il ragazzo lontano da Madrid.
Lo stato della trattativa
In questo scenario si inserisce quello che è l’interesse della Fiorentina per il giocatore. Il club viola infatti segue la vicenda da vicino, ma non ha alcuna intenzione di mettere pressioni all’ex River Plate che dovrà prendere una decisione molto importante per il proseguo della propria carriera. Al momento la dirigenza gliata sta infatti dialogando con i giocatore per capirne la volontà e solo dopo, in caso di apertura, si imbastirà una trattativa con il Real Madrid che però visti i rapporti tra i due club, non dovrebbe rappresentare un ostacolo.
Un super colpo per Grosso
Nel caso di uno sbarco a Firenze di Mastantuono Fabio Paratici riuscirebbe a regalare a Fabio Grosso il primo rinforzo di qualità e spessore nel reparto degli esterni di attacco per il 4-3-3 che il tecnico Viola ha in mente per la nuova Fiorentina 2026/27
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