RFV L'ex viola Empereur su Viery: "Può diventare un top player. Grosso in questo è una garanzia, mi ha aiutato tantissimo"

vedi letture

Otto anni di settore giovanile a Firenze, una promessa non mantenuta, poi Livorno, Teramo, Salernitana, Foggia, Bari e Verona, prima di tornare a casa, in Brasile. Alan Empereur, difensore attualmente al Cuiabá, è uno che conosce la realtà brasiliana ma anche la piazza fiorentina. Per questo lo abbiamo chiamato in causa per giudicare l'acquisto da parte della Fiorentina di Viery, difensore classe 2005 del Gremio prelevato per 15 milioni più bonus.

Il giudizio su Viery

"So che è un giocatore di ottima prospettiva, ha un gran piede sinistro. C'è tanta attesa su di lui e stava facendo un ottimo campionato. Luis Castro lo ha subito fatto giocare col Gremio, un club con delle aspettative e una storia importantissime, non è facile giocarci se hai 21 anni. Poi certo, il campionato italiano è più difficile, ma lui può crescere e può diventare un top player. Ha qualità ed è tosto nei duelli, è alto e forte" ci racconta.

Il legame con Grosso

E su come si potrebbe trovare con Fabio Grosso, spiega: "Grosso mi ha allenato, è uno a cui piace aggredire in avanti e quindi in questo Viery si può trovare bene. Poi si deve adattare a un'altra lingua, a un altro paese e a un'altra cultura. Ma è un buonissimo giocatore. Io seguo sempre il calcio italiano e la Fiorentina, spero che faccia una grande stagione. Ora seguirò ancora di più la Fiorentina, perché Grosso è uno con cui ho lavorato benissimo, mi ha aiutato e mi ha portato a Bari e Verona. Sicuramente farà bene anche a Firenze".