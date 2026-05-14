FirenzeViola Kean non accelera: contro la Juve adesso è corsa contro il tempo

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La rincorsa di Moise Kean assomiglia sempre di più a una corsa contro il calendario. Anche oggi, infatti, l’attaccante si è allenato a parte al Viola Park, senza ricevere ancora il via libera dello staff medico per tornare a lavorare insieme ai compagni. Un altro segnale poco incoraggiante in vista dell’ultima trasferta stagionale contro la Juventus, in programma domenica (o lunedì?) a Torino, dove la presenza del numero 20 viola comincia a diventare seriamente a rischio anche solo per la lista dei convocati. Una vera doccia fredda per il centravanti, che negli ultimi giorni aveva provato ad accelerare il recupero aumentando progressivamente i carichi di lavoro e continuando ad allenarsi da solo perfino nelle giornate libere concesse al gruppo da Vanoli. La volontà di rientrare non è mai mancata, ma al momento prudenza e tempi medici continuano a prevalere.

Otto forfait di fila sempre più vicini

Il rischio, a questo punto, è che Kean debba alzare bandiera bianca per l’ottava partita consecutiva tra campionato e Conference. Un’assenza pesante per la Fiorentina, che nelle ultime settimane ha dovuto rinunciare a uno dei suoi riferimenti offensivi principali, ma anche per lo stesso attaccante, fermato proprio nel momento in cui cercava continuità e minuti dopo una stagione complicata. Ad oggi il suo minutaggio stagionale è fermo a 2.345 minuti complessivi, esclusi gli impegni con la Nazionale, e senza un recupero in extremis contro la Juventus è ormai concreto il rischio di chiudere l’annata sotto quota 2.500’. Un dato che fotografa bene le difficoltà vissute negli ultimi mesi dal centravanti viola.

Il confronto col passato e il sogno della doppia cifra

Il paragone con la passata stagione racconta ancora meglio il rallentamento di Kean. Dodici mesi fa, anche grazie a un cammino più lungo tra Conference e Coppa Italia, l’attaccante chiuse infatti l’anno con ben 3.499 minuti giocati. Stavolta, invece, il finale rischia di trasformarsi in una lenta attesa. Per provare a strappare almeno una convocazione per Torino, Kean avrà ancora due o tre giorni a disposizione, a seconda della data definitiva della sfida contro la Juventus, ma seduta dopo seduta le possibilità di vederlo in campo stanno diminuendo sensibilmente. E insieme rischia di sfumare anche l’obiettivo personale della doppia cifra: il numero 20 è fermo a 9 reti stagionali, otto in campionato e una in Conference, e quel decimo gol che gli consentirebbe di chiudere per il secondo anno consecutivo in doppia cifra oggi appare sempre più lontano.