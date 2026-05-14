Niente accordo fra Serie A e Prefettura. A breve la pronuncia del Tar sul derby

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Non si sblocca il caos legato al derby Roma-Lazio. I contatti tra la Lega Serie A e la Prefettura non hanno portato ad alcun accordo e adesso la decisione finale spetterà al Tar, atteso entro poche ore. La Prefettura aveva disposto lo spostamento della sfida a lunedì sera per motivi di ordine pubblico, vista la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. La Lega aveva invece proposto di anticipare il derby a domenica alle 12, soluzione però respinta dalle autorità.

A quel punto la Lega Serie A ha presentato ricorso al Tar, sostenendo la necessità di garantire la contemporaneità delle ultime giornate di campionato. Nonostante un nuovo tentativo di mediazione tra le parti, la fumata è stata ancora nera e ora tifosi e club restano in attesa della pronuncia dei giudici amministrativi. Lo riporta TMW.