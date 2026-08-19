RFV Ascari: "Kean non può valere meno di 45 milioni. Altrimenti deve restare"

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Eugenio Ascari, operatore di mercato, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dalla situazione di Moise Kean: "Presumo che il rilancio del Como arriverà a breve. Prima di tutto per la lista che gli serve in chiave Champions. Ma anche perché Morata non è adeguato per una squadra di quel livello. Douvikas è forte ma non può far reparto da solo come invece saprebbe fare Kean. Mi sembra che Fabregas stia cercando proprio uno come Kean, che risponde perfettamente alle esigenze del tecnico spagnolo. Mi aspetto che un rilancio arrivi, ma i tempi che si imporrà la Fiorentina per trattare non è preventivabile. Non penso che possa andare oltre alla prima giornata di campionato. Da qui a una settimana dovrà essere dentro o fuori".

La Fiorentina deve mettere una dead line per l'operazione Kean?

"Continuo a pensare che loro abbiano bisogno di uno come Kean. Ma quando leggo le cifre che circolano, la valutazione minima per Kean è 40-45 milioni. A meno non avrebbe senso cederlo. E' stato pagato 25 milioni Pellegrino che non ha dimostrato ciò che ha dimostrato la punta della Nazionale. Quindi a meno di quella cifra non penserei mai a una cessione".

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