Dagli inviati Le ultime dal ritiro della Fiorentina: c'è Kean, Brescianini si allena a parte

vedi letture

Alle 10.45 italiane la Fiorentina è scesa in campo per l'ultima volta nel centro sportivo di Teddington: in quella che è stata la casa dei viola negli ultimi cinque giorni va in scena l'ultimo allenamento del gruppo di Fabio Grosso. Da oggi pomeriggio infatti si chiuderà ufficialmente la tournée inglese di De Gea e soci, che prenderanno un aereo direzione Austria, dove domani, a Klagenfurt, affronteranno il Real Madrid di Mourinho (fischio d'inizio ore 18). C'è tempo però per una sgambata mattutina nel sud di Londra: nella seduta di stamani presente regolarmente Moise Kean, mentre è ancora out rispetto al lavoro del gruppo Marco Brescianini, che nell'amichevole di mercoledì sera aveva subito un colpo e sta svolgendo esercizi a parte.

Ecco le immagini da Teddington. Ai box anche Alex Jimenez, alle prese con la febbre.