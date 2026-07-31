Dagli inviati Da Teddington: Valdepenas è in ritiro, ma non si allena. Ecco il motivo

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L'arrivo nella serata di ieri e l'attesa per il transfer: ecco la giornata di Valdepenas

È arrivato ieri in Italia, ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà alla Fiorentina, prima di ripartire in serata direzione Teddington per raggiungere il ritiro viola. L'avventura di Víctor Valdepeñas è iniziata a ritmi serrati, ma il difensore spagnolo classe 2006 dovrà ancora attendere prima di poter lavorare ufficialmente agli ordini di Fabio Grosso.

In attesa

Il nuovo acquisto viola, arrivato dal Real Madrid per una cifra intorno agli 8 milioni di euro, in queste ore non si sta allenando insieme ai nuovi compagni. Il motivo è di natura burocratica: Valdepeñas è in attesa del transfer internazionale e della documentazione necessaria che certifichi il completamento del trasferimento e permetta alla Fiorentina di tesserarlo ufficialmente.

La formula

L'accordo con il Real Madrid prevede un'operazione importante per il futuro del giocatore: 8 milioni versati dalla Fiorentina per il cartellino, con il club spagnolo che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra valido per i prossimi tre anni, una formula già utilizzata dai Blancos per tutelarsi sui giovani talenti cresciuti nel proprio vivaio. Una volta completati gli ultimi passaggi burocratici, Valdepeñas potrà unirsi al gruppo e iniziare il suo percorso con la maglia viola.