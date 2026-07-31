Dagli inviati
La Fiorentina si allena, Brescianini procede nel suo recupero: le immagini dall'Inghilterra
Mentre il gruppo squadra sta eseguendo l'ultimo allenamento in terra inglese di questo ritiro estivo, Marco Brescianini continua a lavorare a parte. I nostri inviati a Teddington, sud di Londra, ci mostrano le immagini della seduta di stamani, che precede la partenza della Fiorentina per l'Austria, dove domani i ragazzi di Fabio Grosso affronteranno il Real Madrid in un'amichevole di lusso. Un test-match a cui difficilmente parteciperà Brescianini: uscito acciaccato dalla sfida di mercoledì contro il Watford, il centrocampista viola sta proseguendo il recupero ed è quindi assente dall'allenamento di gruppo.
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Luca CalamaiPiccoli merita attenzione. Caso Kean: perché Paratici stava comprando Castro e vuole Pellegrino? Servono esterni d’attacco subito. A Grosso non piace Fagioli play, se arriva l’offerta giusta può partire
Lorenzo Di BenedettoKean al centro di tutto il mercato offensivo della Fiorentina: il Como c'è e si continua a trattare. Capitolo esterni, tra una smentita e l'altra prima di presto dovranno arrivare i rinforzi per Grosso
Angelo GiorgettiFabio The Wolf, dopo la pioggia di soldi il gioco si fa duro. Comuzzo via, occhio alla formula. Attacco da ricostruire sulle fasce (e forse anche al centro). Kean? Tra emoticon e silenzi decida cosa fare da grande
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