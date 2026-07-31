Dagli inviati

La Fiorentina si allena, Brescianini procede nel suo recupero: le immagini dall'Inghilterra

La Fiorentina si allena, Brescianini procede nel suo recupero: le immagini dall'Inghilterra
Oggi alle 11:35Primo Piano
di Redazione FV

Mentre il gruppo squadra sta eseguendo l'ultimo allenamento in terra inglese di questo ritiro estivo, Marco Brescianini continua a lavorare a parte. I nostri inviati a Teddington, sud di Londra, ci mostrano le immagini della seduta di stamani, che precede la partenza della Fiorentina per l'Austria, dove domani i ragazzi di Fabio Grosso affronteranno il Real Madrid in un'amichevole di lusso. Un test-match a cui difficilmente parteciperà Brescianini: uscito acciaccato dalla sfida di mercoledì contro il Watford, il centrocampista viola sta proseguendo il recupero ed è quindi assente dall'allenamento di gruppo.

https://www.dailymotion.com/video/xatme86