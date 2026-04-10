RFV Agostinelli sulla Lazio: "Partita equilibrata. Fagioli è una perdita importante"

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Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio e attuale allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della batosta subita ieri sera dalla Fiorentina e del prossimo appuntamento in campionato contro la Lazio: "Noi quando giochiamo all’estero, con squadre che non sono di prima fascia, prendiamo le batoste. La Fiorentina ok che deve pensare al campionato, ma per come è messa in Serie A, se la poteva giocare meglio. La Fiorentina è in una posizione che qualche mese fa era impensabile. Poteva mettersi in una situazione meno difficile per il ritorno".

Come vede la situazione della Fiorentina considerando le assenze di Gudmundsson e Fagioli?

"Per quanto riguarda Fagioli è una perdita importante, perché è cresciuto molto. Non penso lo stesso per l'assenza di Gudmundsson. Però attenzione che anche la Lazio ha qualche infortunio. La Fiorentina deve fare punti e la Lazio è una squadra molto forte in difesa, quindi credo che sarà una partita molto equilibrata".

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