STADIO, Il leader FR7: "Testa alta". E con un gol...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si parla di Franck Ribery e della scossa che il francese può dare alla squadra e all’ambiente viola per ripartire e cambiare la rotta: “Testa alta, rialzati e non mollare mai” il senso del suo ultimo post pubblicato sui social. Firenze vuole rivedere l’ex Bayern su livelli altissimi, in modo tale che risolva le partite grazie al suo talento. Ora più che mai in casa Fiorentina c’è bisogno di guardare oltre, di mostrare muscoli e testa perché la situazione è complicata e per intravedere la luce infondo al tunnel servono i migliori. Franck è il primo della lista e lui stesso se n’è reso conto e ha voluto lanciare il suo messaggio. Con un gol non solo troverebbe la sua prima gioia stagionale ma diventerebbe il capostipite dei marcatori in campionato dell’era Prandelli-bis.