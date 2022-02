REP. FI., Piatek-mania a Firenze. E lui cresce

La Fiorentina ha trova il suo nuovo finalizzatore e in città è letteralmente esplosa la Piatek-mania. Doveva essere un colpo per permettere a Vlahovic di poter staccare ogni tanto la spina e di potersi riposare e invece, una volta partito il serbo, Italiano ha scoperto che c'è vita oltre Vlahovic: un gol ogni 77' per l'ex Hertha Berlino, ben 5 in 6 gare. Piatek sta vivendo una simbiosi totale cong ruppo e tifoseria, non solo con l'allenatore: segna, si prende la responsabilità di tirare i rigori, fa esplodere il Franchi nella gara cruciale per l'Europa. Il bomber, che prima era il classico attaccante d'area stile Filippo Inzaghi, è cresciuto tanto con Italiano e si è messo a totale disposizione per giocare spalle alla porta ed uscire dai 16 metri, legare con il centrocampo, fare sponda per gli esterni e tenere il pallone sui rinvii. La squadra lo adora e lui si è calato nella nuova realtà viola: i numeri sono dalla sua parte. A riportarlo è La Repubblica (ed. Firenze).