NAZIONE, Ikoné in arrivo, Dragowski in partenza?

Nell'edizione odierna la Nazione fa il punto anche sul mercato della Fiorentina: "Ikoné e la Fiorentina- scrive il quotidiano- come previsto, s’incontreranno presto"-. L'esterno dovrebbe essere già oggi a Firenze per sbrigare alcune formalità e firmare poi nei prossimi giorni un contratto che lo legherà ai viola per i prossimi quattro anni. Operazione da 15 milioni più bonus secondo quanto riportato da la Nazione, che oltre a Jonathan Ikone si concentra anche su altre piste calde per il mercato: una su tutte quella che porta a Borja Mayoral, conteso però anche dal Crystal Palace. Il Real Madrid (proprietaria del cartellino dell'attaccante attualmente alla Roma) vorrebbe una cessione immediata senza prestito per una cifra intorno ai 15 milioni, cifra che la Fiorentina avrebbe comunque dovuto stanziare per giugno, quando il prestito di Borja si sarebbe dovuto trasformare in un trasferimento a titolo definitivo.

Oltre allo spagnolo, per l'attacco si fanno anche i nomi di Martinez del Porto e Joao Pedro del Cagliari, fino ad arrivare a N'Zola dello Spezia, passando da Caicedo del Genoa. Tanti profili validi per il ruolo di vice-Vlahovic, con l'attuale back-up del serbo, Aleksandr Kokorin, che potrebbe salutare a gennaio. Non solo entrate però: la Nazione parla anche di un possibile movimento di portieri che coinvolgerebbe Bartlomej Dragowski, con l'estremo difensore polacco (attualmente alle prese con un infortunio) che interesserebbe il Napoli, nonostante la resistenza finora portata avanti dalla Fiorentina. Non è da escludere, scrive la Nazione, che il club azzurro presenti una proposta ai viola già nelle prossime settimane.