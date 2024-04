IL MATTINO, Italiano, Pioli, Gasp. Oggi gioca il prossimo allenatore del Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà un giovedì di futuro per gli allenatori italiani. Oggi infatti, a giocarsi il cammino nelle coppe e anche per il proprio futuro, sono Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, tutti circondati da voci circa il proprio futuro e tutti e tre nel mirino del Napoli per la panchina dell'anno prossimo, ribadisce Il Mattino.

A meno di colpi di scena, infatti, secondo il quotidiano il prossimo allenatore azzurro sarà uno di questi tre, anche se in corsa resta il solito Antonio Conte, definito come l'uomo che può "sparigliare il tavolo": il presidente Aurelio De Laurentiis ha presentato la sua offerta a ottobre e gennaio (8 milioni all'anno e carta bianca per staff e mercato), ma per ora il salentino esita. E poi c'è l'outsider Francesco Calzona, la cui permanenza non si può ancora escludere del tutto: il ct della Slovacchia non è affascinato dall'idea di continuare nello staff, ma vorrebbe eventualmente conservare il ruolo di capo-allenatore.