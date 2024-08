GAZZETTA, Nico-Juve, c'è già l'accordo tra le parti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante le intenzioni professate dalla società viola di trattenere Nico Gonzalez, la Juventus continua a spingere forte sull'argentino della Fiorentina. Almeno questo riporta stamani la Gazzetta dello Sport, che scrive come il nome caldo in casa bianconera sia sempre quello di Nico, secondo la rosea il numero dieci avrebbe già un accordo con la Juve e aspetterebbe solo l'entrata di un sostituto a Firenze (su tutti Gudmundsson) per andare a Torino.

In casa Juve c'è fiducia per l'operazione, tanto che sulla Gazzetta dello Sport si mette tutto in relazione al debutto stagionale di lunedì contro il Como, scrivendo che le speranze di arruolare l'argentino per la prima di campionato sono in calo ma ci sono.