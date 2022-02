CORR. FIO, Ora Commisso pensa di andar via

Il Corriere Fiorentino analizza al suo interno lo sfogo di Rocco Commisso nella giornata di ieri. Il presidente dei viola, a nemmeno tre anni dal suo arrivo in città, sembra già ai ferri corti praticamente con tutti e potrebbe lasciare. Nel mirino del patron italo-americano c'è la tifoseria, o almeno una parte di essa, le istituzioni cittadine e l'opinione pubblica, le cui critiche per il mercato di gennaio, non sono andate giù. La vicenda Vlahovic e le contestazioni hanno lasciato il segno e sono ferite ancora troppo fresche per essersi rimarginate.