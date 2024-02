HAMRIN, Sarà sepolto in Svezia. Domani i viola

Fonte: Luciana Magistrato

Diverse centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto a Kurt Hamrin allo stadio Franchi. Dalle 16 infatti la sala monumentale dello stadio è stata la camera ardente del campione viola, scomparso nella notte tra sabato e domenica, che tanti tifosi, qualcuno anche in maglia viola, hanno voluto omaggiare. Qualcuno ha anche pianto di fronte alla foto di "Uccellino" e alla riproduzione dei trofei vinti (due coppe Italia e una coppa delle coppe solo con la Fiorentina) tanto da dover essere consolato dai figli del giocatore (e non viceversa). Sui cancelli del Franchi due striscioni appesi nelle ore precedenti all'apertura: "Ciao Uccellino. Al tuo passare l'erba si abbassava", degli Ultras Viola 73 mentre il secondo "Nella storia ci hai fatto entrare, l'Uccellino non si potrà mai dimenticare": è firmato il "tuo" 7Bello.

Sulla bara chiusa, per volere della famiglia che ha voluto regalare al proprio congiunto la riservatezza che l'ha sempre contraddistinto in vita anche in questo ultimo momento terreno, una maglia storica ed una attuale con il numero 7 e il suo nome oltre un cuscino di fiori dei familiari. A terra anche i cuscinetti della Fiorentina e delle Storie Viola (ossia le Glorie Viola con cui aveva continuato a giocare). La moglie Marianne e i 5 figli (Susanna, Carlotta, Piero, Riccardo ed Erika oltre ai nipoti, tra cui Matteo Roggi) hanno accolto le tante persone intervenute, tra cui alcuni ex viola come Alberto Di Chiara, Aldo Firicano e Niccolò Pontello, Furio Valcareggi il cui padre Ferruccio è stato allenatore di Hamrin (presente anche per i trascorsi nella Settignanese), l'assessore allo sport Cosimo Guccione e i consiglieri regionali Andrea Vannucci e Paolo Marcheschi.

Domani - tra le 9 e le 21 - è attesa la Fiorentina ed altri ex viola, tra cui la bandiera viola Antognoni. Tantissimi i messaggi ricevuti "Ho passato la notte a rispondere" ha raccontato tra le altre cose il figlio Piero "tra quelli che personalmente mi hanno fatto piacere c'è quello di Ottavio Bianchi, ex compagno di squadra e di stanza di mio padre al Napoli, segno di un affetto mai venuto meno. Io sono abbonato al Franchi, all'inno mi commuoverò sempre pensando a lui". Mercoledì mattina il funerale alla Basilica di San Miniato (ore 11,30) cui dovrebbero partecipare anche autorità svedesi. E per volere dello stesso Hamrin, la salma verrà poi portata in Svezia con l'ex attaccante viola che aveva espresso due desideri: essere sepolto nel cimitero dove sono i suoi genitori o disperdere le eventuali ceneri nel laghetto accanto.