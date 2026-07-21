Viola Park, Fiorentina di nuovo all'opera: il programma di allenamento di oggi

Viola Park, Fiorentina di nuovo all'opera: il programma di allenamento di oggiFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo la mezza giornata di riposo concessa ieri, col pomeriggio lasciato libero da Fabio Grosso, la Fiorentina torna a lavoro al Viola Park. De Gea e compagni si rimettono gli scarpini da calcio e anche il centro sportivo di Bagno a Ripoli sarà riaperto ai tifosi, con la seduta del pomeriggio che sarà nuovamente aperta al pubblico.

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