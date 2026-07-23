Calciomercato CSC Flash: Kean in uscita, il Como pronto ad accelerare. Occhio a Dovbyk

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Gli ultimi aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina, da Kean al potenziale addio di Fortini, nell'appuntamento col Chi si compra Flash

Appuntamento con il Chi si compra? in versione Flash di oggi che spazia dalle notizie in merito all'attacco fino al possibile addio di Fortini con direzione Torino:

La situazione di Moise Kean

La situazione di Moise Kean è tutt'altro che solida. Ci sono stati contatti tra il suo entourage e il Como che si è informato in vista di una possibile trattativa. Como che potrebbe accelerare nei prossimi giorni perché resta molto interessata al giocatore. La Fiorentina lo valuta 40 milioni e dunque per una cifra simile si può iniziare a trattare l'eventuale addio dell'attaccante. E lo ha fatto capire anche Grosso dopo l'amichevole vinta contro il Gubbio ieri. Non trovano conferme invece le voci inerenti all'interessamento del Fenerbahce che rimbalzano dalla Turchia.

I nomi in entrata e il futuro di Piccoli

Per l'eventuale sostituzione alla Fiorentina piace molto Dovbyk in uscita dalla Roma, con Lucca che si è infortunato nell'amichevole del Napoli contro l'Arezzo e che al momento è uscito dai radar viola nonostante l'interesse mostrato negli scorsi giorni. Da monitorare anche la situazione di Piccoli che sta trattando con la Lazio. Con ogni probabilità il giocatore non sarà confermato dalla Fiorentina ma il club viola chiede non meno di 15/20 milioni.

Priorità agli esterni

Occhio a Volpato e Cancellieri per gli esterni, mentre Alejbekovic si allontana col Chelsea che spinge per averlo. Anche Mastantuono rischia di essere un sogno di mezza estate perché il Fulham è interessato e potrebbe trattare il suo arrivo in Premier League. Infine Fortini è in uscita, piace molto al Torino con la Fiorentina che chiede 10 milioni. Nel caso in cui dovesse partire si libererebbe un posto per Joao Mario che i viola trattano da tempo con la Juventus.