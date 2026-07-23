Il Real apre alla cessione di Mastantuono, ma solo in prestito secco: il punto
Arrivano ulteriori conferme sul futuro di Franco Mastantuono. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il Real Madrid ha deciso di aprire alla possibilità di cedere in prestito il talento argentino classe 2007. La formula sarà quella del prestito secco, senza alcun diritto di riscatto: il club blanco vuole infatti conservare il pieno controllo sul cartellino dell'ex River Plate, che nella sua prima stagione a Madrid ha trovato poco spazio a causa dell'elevata concorrenza.
L'operazione ricalca il modello già adottato con Endrick lo scorso gennaio: una cessione temporanea per consentire al giovane di accumulare esperienza e continuità di impiego, con il ritorno al Real Madrid già previsto al termine della stagione. Ricordiamo che nelle ultime ore Mastantuono era stato accostato anche alla Fiorentina.
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