Viola 100, in arrivo il decimo e ultimo capitolo col decennio 2016-2026, ordinalo adesso!

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Ci siamo quasi, il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Il 29 agosto la Fiorentina festeggerà il suo centenario e per l’occasione sarà completata la collana “Viola 100, La Storia della Squadra di Firenze” con l’ultimo capitolo, dedicato al decennio 2016-2026. Un periodo storico caratterizzato dal passaggio di mano tra i Della Valle e la famiglia Commisso, attraversato da vicissitudini sportive intense, tra salvezze, qualificazioni europee e finali che hanno fatto pensare che il digiuno da trofei fosse finalmente interrotto. Ma ci sarà spazio anche per la stretta attualità come il lutto per la recente e dolorosa morte di Rocco Commisso e la nuova speranza dei tifosi, che risponde al nome di Fabio Paratici. Il tutto impreziosito da imperdibili aneddoti, statistiche, curiosità e la top 11 degli ultimi 10 anni. Il pezzo che ultimerà la collana è in fase di realizzazione, ma attenzione: pochi fortunati collezionisti potranno blindare la storia completa.

Sono infatti rimasti disponibili solo 100 pezzi dell’opera pensata, prodotta e realizzata dal Brivido Sportivo e dal Museo Viola per celebrare il secolo di vita della Fiorentina. La corsa è dunque ufficialmente iniziata e chi lo vorrà potrà ordinare il cofanetto corredato dei 10 capitoli, per riceverlo comodamente a casa a partire dal mese di settembre, semplicemente cliccando su questo link https://shop.brividosportivo.it/ . E allora non perdete tempo… La storia della Squadra di Firenze vi aspetta!