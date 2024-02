GUCCIONE, Ora intitoliamo un luogo idoneo ad Hamrin

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci

Tra le tante persone che hanno voluto omaggiare la leggenda della Fiorentina Kurt Hamrin, presentandosi alla camera ardente che è stata allestita all'interno della sala monumentale dello stadio Artemio Franchi, c'è anche l'assessore allo sport di Firenze Cosimo Guccione che ha parlato così a FirenzeViola.it: "Purtroppo non posso dire di averlo visto giocare, ma posso dire di aver visto l'affetto vero dei tantissimi fiorentini, non solo appassionati di sport, che in questi giorni stanno scrivendo e postando ricordi o aneddoti su Hamrin e questo dimostra quanto fosse legato alla nostra città. I nonni fiorentini sono sicuro che continueranno a raccontare ai nipoti le sue gesta. Noi come città di Firenze non potevamo non esser presnti sia oggi che mercoledì al funerale.

Era doverso, inoltre, aprire il Franchi per un campione vero come Hamrin. Ci piacerebbe poter intitolare uno spazio o comunque un luogo idoneo al campione svedese. Il campo della Settignanes, ad esempio, porta già il suo nome".