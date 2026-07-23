Calciomercato I due nomi viola che la Lazio segue da vicino: il punto su Moreno e Comuzzo

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La Lazio guarda in casa Fiorentina per sistemare la rosa dei difensori centrali da consegnare nelle mani di Gennaro Gattuso. Da giorni i biancocelesti seguono con interesse Pietro Comuzzo, che però i viola non sembrano intenzionati a cedere a titolo definitivo a meno di offerte veramente importanti. Il classe 2005, che ha preso regolarmente parte alla preparazione della squadra di Grosso, è uno dei nomi potenzialmente in uscita, con Paratici che però vorrebbe mantenere il controllo sul calciatore anche in caso di cessione.

Moreno alternativa a Comuzzo

Comuzzo però non è l'unico nome monitorato dalla Lazio, perché anche Matias Moreno non dispiace ai dirigenti laziali. L'argentino, rientrato dal prestito al Levante, è uno dei giocatori da cui la Fiorentina vorrebbe maggiormente monetizzare in questo momento del mercato. Per lui il discorso è decisamente diverso rispetto a Comuzzo, visto che l'intenzione di Paratici sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo. La Fiorentina aveva già trovato un'intesa di massima con il Wrexham per 8,5 milioni ma il difensore non sembra intenzionato a scendere di categoria e dunque partecipare alla prossima Championship.

La base di partenza per un accordo con un'altra squadra sarà dunque circa 8 milioni. Resta da capire se la Lazio sarà disposta a spingersi fino a questa cifra per il ragazzo argentino oppure se deciderà di virare su altri obiettivi.