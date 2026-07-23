L'affare Valdepenas non è in discussione. E Fortini va verso il Torino
Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, Victor Valdepenas, in ritiro col Real Madrid di José Mourinho, non è in bilico. Il classe 2007 è già stato bloccato dalla Fiorentina, per la quale l’ideale sarebbe portarlo con sé in Inghilterra. Più verosimilmente arriverà per l'amichevole d'inizio agosto tra viola e blancos.
Capitolo Joao Mario
Nel frattempo Joao Mario era ed è un obiettivo di Paratici, che ha parlato con la Juventus ma che dovrà prima liberare la fascia destra. Potrebbe partire Niccolò Fortini, su cui c'è il Torino. Il contratto dell'ex Juve Stabia scadrà a giugno del 2027, la richiesta è di 10 milioni. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi significativi, che potrebbero innescare l'effetto domino.
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