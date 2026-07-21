Distefano all'Empoli, la Fiorentina inserisce bonus e futura rivendita: le cifre
Nelle scorse ore è stato perfezionato il passaggio di Filippo Distefano all'Empoli. L'attaccante, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, è stato ceduto a titolo definitivo agli azzurri toscani per 200mila euro più bonus, con il club viola che ha mantenuto anche il 50% sulla futura rivendita.
Il saluto di Distefano
Nelle scorse ore, il giocatore ha salutato la Fiorentina con un lungo post social che conteneva le seguenti parole: "Ciao Firenze, Sento il bisogno di scriverti e di ringraziare questa città che mi ha accolto quando ero ancora un ragazzino, dandomi la possibilità di crescere, sbagliare e migliorare ogni giorno.
Mi sento fortunato per aver fatto parte di questa famiglia e per aver conosciuto persone meravigliose. Aver avuto la possibilità di esordire in Serie A e in Europa con questa maglia sono emozioni forti, che rimarranno per sempre impresse nel mio cuore.
Lascio qui tantissimi ricordi e legami profondi con persone a cui sarò legato per tutta la vita. In questi 10 anni mi sono sempre sentito voluto bene dal primo all’ultimo giorno.
Firenze sarà sempre una parte fondamentale di me. È anche grazie a tutto quello che mi avete dato se oggi mi sento pronto per una nuova sfida e per nuove emozioni da vivere.
A voi tifosi, che vivete ogni emozione al massimo e con una passione unica…..anche se ho trovato poco spazio in campo, ho sempre sentito il vostro calore. Grazie per avermi fatto capire cosa significa la Fiorentina per Firenze".
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