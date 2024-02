VALCAREGGI A RFV, Hamrin in Svezia fermava il traffico

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci

Tra le tante persone che hanno voluto omaggiare la leggenda della Fiorentina Kurt Hamrin, c'è anche Furio Valcareggi che ha ricordato così, in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'attaccante svedese: "Kurt l'ho visto in campo tante volte perché ha giocato per tre anni insieme a mio padre. Dentro l'area ha sempre fatto tantissime reti, mentre fuori dall'area ne ha fatti pochi di gol, forse un paio. Negli ultimi tempi ci si vedeva di meno perché mi raccontavano che faceva un po' fatica a uscire di casa. Il Signore se lo è protato via a quasi 90 anni con una morte che si può accettare.

Ce ne sono tanti di campioni nella storia della Fiorentina, per me vince sempre chi è più simpatico e Hamrin mi sta più simpatico di tanti altri. Alla Settignanese rispecchiava la sua serietà non era molto morbido con i bambini. Non dimentichiamoci che Hamrin in Svezia è considerato un simbolo, lì fermava il traffico".