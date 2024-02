VANNUCCI, Hamrin lascia un grande vuoto. Intitolazione...

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci

Tra le tante persone che hanno voluto omaggiare la leggenda della Fiorentina Kurt Hamrin, c'è anche l'ex assessore allo sport di Firenze, ora consigliere regionale, Andrea Vannucci, che ha ricordato così l'attaccante svedese: "Era doveroso venire ad omaggiare Hamrin, un pezzo di storia della nostra squadra e della nostra città. Una persona che ha scelto Firenze, prima per giocarci con la maglia viola e poi per viverci con la sua famiglia. Mi è capitato di giocare a calcio con il figlio al mare, correva proprio come il padre.

Certe persone lasciano un grande vuoto ma anche un grande pieno per quello che ha fatto per Firenze. Mi auguro che qualcosa venga intitolata ad Hamrin, parliamo del secondo miglior marcatore della storia viola. Credo che in questa città negli ultimi anni si sia iniziato a dare tanta importanza alla storia sportiva, ma sono decisioni che spettano al Comune".