Calciomercato La strana estate di Dodo: per Grosso è un punto fermo ma il mercato ha la precedenza

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In uscita ma non in rottura con l'ambiente, il brasiliano si allena e gioca, in attesa di capire come finirà la querelle rinnovo

Il futuro di Dodo resta uno dei temi caldi del mercato della Fiorentina. Il brasiliano, in scadenza di contratto nel giugno 2027, ha manifestato mesi fa alla società la volontà di cambiare aria e il club viola è al lavoro insieme ai suoi agenti per individuare una soluzione. Da parte della dirigenza, però, non c'è intenzione di svendere uno dei propri titolari: per lasciarlo partire serviranno infatti circa 15 milioni di euro, una valutazione che al momento ha rallentato ogni possibile trattativa.

Tra mercato...

Tra le squadre che hanno mostrato interesse nelle ultime settimane c'è soprattutto il Napoli, che continua a monitorare la situazione dell'esterno classe 1998. Il gradimento da parte del club azzurro è concreto, ma per ora non si è ancora arrivati a un'offerta in grado di soddisfare le richieste della Fiorentina. Sullo sfondo resta anche la possibilità di altri inserimenti di altri club italiani, Inter e Roma, ma la valutazione fissata dai viola rappresenta il principale ostacolo alla cessione.

...e campo

Nel frattempo Dodo continua a essere un elemento centrale nelle prime settimane della gestione Fabio Grosso. L'esterno brasiliano è stato schierato titolare sulla corsia destra anche nell'amichevole disputata ieri contro il Gubbio, confermando il suo ruolo da protagonista all'interno della squadra. Una scelta legata anche alla situazione della rosa, con poche alternative di ruolo a disposizione, ma soprattutto alla disponibilità del giocatore. Nonostante le voci di mercato, Dodo finché resterà a Firenze continuerà a lavorare con professionalità. Lo farà anche nella tournée inglese, dove dovrebbe essere protagonista. Col passare del tempo poi conteranno anche le valutazioni di campo e di Grosso, tecnico che uno come l'esterno brasiliano vorrebbe tenerselo stretto.

La terza via

La situazione resta quindi in evoluzione. Se entro la chiusura del mercato non dovesse arrivare una proposta vicina ai 15 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina, l'ipotesi di una permanenza non sarebbe da escludere. In quel caso, a mercato concluso, le parti potrebbero tornare a parlare del rinnovo del contratto, con l'obiettivo di prolungare il rapporto oltre la scadenza attuale. Dodo resta dunque un giocatore in uscita, ma non a qualsiasi condizione: la Fiorentina valuterà offerte ritenute adeguate, mentre il brasiliano continuerà a essere una risorsa importante per Grosso fino a quando non emergerà una soluzione definitiva.