Fiorentina, il programma di oggi: alle 12 la conferenza di Jimenez

Fiorentina, il programma di oggi: alle 12 la conferenza di JimenezFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Con l’amichevole di ieri vinta contro il Gubbio, si chiude la prima parte del ritiro estivo per la Fiorentina. La seconda partirà domani, quando la squadra raggiungerà l’Inghilterra per la tournée che durerà fino al 31 luglio. Nel frattempo oggi alle ore 12 è prevista la conferenza stampa di presentazione al Viola Park di Alex Jimenez 