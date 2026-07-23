Fiorentina, il programma di oggi: alle 12 la conferenza di Jimenez
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Con l’amichevole di ieri vinta contro il Gubbio, si chiude la prima parte del ritiro estivo per la Fiorentina. La seconda partirà domani, quando la squadra raggiungerà l’Inghilterra per la tournée che durerà fino al 31 luglio. Nel frattempo oggi alle ore 12 è prevista la conferenza stampa di presentazione al Viola Park di Alex Jimenez
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