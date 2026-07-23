Grosso chiama Kospo dopo l'esclusione dal ritiro: possibile convocazione per l'Inghilterra
Eman Kospo non ha partecipato alla preparazione col resto del gruppo della prima squadra né della Primavera in queste prime settimane di preparazione perché considerato un esubero di cui liberarsi nel corso del mercato estivo. Nelle ultime ore però, il difensore bosniaco acquistato l'estate scorsa dal Barcellona come un potenziale astro nascente del calcio internazionale, è stato chiamato direttamente dal tecnico viola Fabio Grosso che lo ha di fatto pre allertato in vista della mini tournée inglese che prenderà ufficialmente il via dalla giornata di domani con la partenza per Londra.
Una convocazione inattesa
Una convocazione che potenzialmente potrebbe rispondere all'esigenza da parte dell'allenatore di avere una pedina in più per la difesa contando l'assenza di Pongracic (che tornerà a disposizione nei primi giorni d'agosto dopo l'esperienza al Mondiale con la Croazia) oppure che potrebbe avere anche un legame col calciomercato e i potenziali movimenti in uscita.
Kospo torna a disposizione
In ogni caso il giocatore dunque tornerà ad aggregarsi al gruppo prima squadra nelle prossime ore, rispondendo così presente alla chiamata dell'allenatore, mettendosi a disposizione per i giorni di ritiro in terra d'Albione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati