Calciomercato Piccoli resta tra i cedibili della Fiorentina: via libera anche al prestito con diritto

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Piccoli potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso dell'estate: la formula dell'addio sarà il prestito con diritto di riscatto

Non c'è solo la posizione di Moise Kean da monitorare per il mercato in uscita della Fiorentina che riguarda gli attaccanti. Infatti anche il futuro di Roberto Piccoli resta decisamente in ballo con i viola che sarebbero pronti a cederlo con la formula del prestito dopo averlo pagato circa 27 milioni di euro l'estate scorsa.

Quasi impossibile una cessione a titolo definitivo

Difficile immaginarsi di ottenere fin da subito una proposta milionaria che possa quanto meno permettere alla Fiorentina di non mettere a bilancio una minusvalenza per il calciatore rilevato dal Cagliari e dunque, con la speranza che il giocatore disputi una buona stagione, l'idea è quella di separarsene momentaneamente fissando una cifra più bassa per l'eventuale riscatto nel 2027. Con l'ammortamento di due stagioni, il costo del suo cartellino sarebbe inferiore ai 20 milioni di euro e questo potrebbe aprire altri scenari in vista delle prossime sessioni di mercato.

Un agosto da bollino rosso per Piccoli

Fino a qui sono stati pochi e timidi gli approcci per Piccoli, con Lazio e Cagliari che avrebbero provato a effettuare alcuni sondaggi senza però affondare il colpo. Ma il mercato degli attaccanti spesso si accende nella seconda parte del mercato, con agosto che quindi potrebbe diventare rovente in tal senso e non solo a causa delle temperature del meteo.