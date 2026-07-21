Mercato, Ruggeri si allontana: Paratici lavora al piano B per la fascia sinistra

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Le dichiarazioni dell’agente di Matteo Ruggeri hanno ridotto al minimo le possibilità di vedere il terzino dell’Atletico Madrid alla Fiorentina. Tullio Tinti ha ribadito che il giocatore non è sul mercato e che la volontà sua e del club spagnolo è quella di proseguire insieme. Una chiusura che sembra destinare i viola a virare su altri obiettivi per la fascia sinistra. Resta in attesa di definizione la trattativa per Victor Valdepenas: l’accordo con la Fiorentina è già stato raggiunto, ma manca ancora il via libera di José Mourinho per il trasferimento. Nel frattempo, considerata la capacità di Fabio Paratici di lavorare lontano dai riflettori, non è escluso che il direttore sportivo abbia già individuato un’altra soluzione, un possibile “mister X” per completare il reparto dei terzini. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.